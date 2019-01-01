لوكاكو يَعد بالأفضل في دوري الأبطال .. ولاوتارو يؤيده

لاوتارو يثني على الدبابة البلجيكية بعد هديتي براج

تنفس مهاجم إنتر روميلو لوكاكو الصعداء، بمساهمته في تحقيق الفوز الثمين الذي جاء على حساب سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع المهاجم البلجيكي الفارق، بتمريرة كرة الهدف الأول لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ثم تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يُهدي نفس اللاعب العرضية التي سجل منها أجمل أهداف المباراة.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق بعد نجاحه في تسجيل هدفه الأول في الكأس ذات الأذنين "بالطبع أنا سعيد للغاية وسأستمر في العمل بهذه الطريقة لأتحسن مع الوقت".

وأضاف "تحدثت مع كونتي قبل المباراة وكان محور الحديث أنني سأحدث الفارق مع الفريق في دوري الأبطال كما أفعل في الدوري الإيطالي".

وعن الاستعداد لمباراة برشلونة الحاسمة في ختام المجموعات، قال "فزنا على براج والآن سنركز على مباراتنا القادمة، وستكون أمام سبال. لا نريد التفكير في برشلونة من الآن، لدينا أشياء أخرى نريد التركيز عليها".

أما لاوتارو، فقال "أقول دومًا إنه لا يهم من يسجل طالما الفريق يحقق الفوز، نعمل كل يوم معًا لخلق هذا الوحدة داخل وخارج الملعب، ورميلو رجل رائع وكلانا يهتم بالفريق أكثر من أهدافنا الشخصية".

وأنهى حديثه "تقدمنا خطوات لا بأس بها منذ مباراة بوروسيا دورتموند، حيث سيطرنا على الشوط الأول، ثم استقبلنا هدفًا عكس أحداث المباراة، وعمومًا أثبتنا أننا نستطيع أن نقول كلمتنا في دوري الأبطال، وأعتقد أننا نستطيع التأهل لدور الـ16".