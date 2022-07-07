لوكاكو يشن الحرب على تشيلسي بمنشور على إنستجرام!

البلجيكي يعبر عن الرغبة في الانتقام

في صيف 2021، عاد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي ولكن بعد ذلك بعام واحد فقط، لم يحتمل الظروف وأعير إلى إنتر ميلان والآن يصوب النيران على البلوز برسائله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقال لوكاكو إلى تشيلسي كلف خزائن البلوز نحو 117 مليون يورو، بعد موسمين مذهلين في سان سيرو مع إنتر عاد إلى البلوز أين بدأ تألقه.

ولكن البلجيكي لم يسجل سوى 15 هدفًا في النادي اللندني، ولم يكن مناسبًا لخطط لعب توماس توخيل لتتم عملية الإعارة إلى إنتر مجددًا أين يريد لوكاكو أن يتعافى من الموسم المحبط الذي مر به في إنجلترا.

المنشور الأخير لروميلو لوكاكو عبر إنستجرام، يحمل العديد من الرسائل بين السطور، والكل صوب الأنظار نحو تشيلسي.

لوكاكو كتب: "سوف أريكم بشكل فعلي كم أنا صلب في البداية، وإذا كانت الطاقة تسير في الاتجاه الخاطئ، سأريكم كم هو سهل قطع العلاقات دون أي محاولات جديدة.. ينتهي الأمر".

هل كان لوكاكو سعيدًا في تشيلسي؟

رغم البداية المثيرة للتفاؤل بهدف في الديربي اللندني أمام آرسنال، إلا أن البلجيكي فشل في التوهج من جديد.

النقطة الفارقة كان الحديث الذي أدلى به لشبكة سكاي، والذي قال فيه إنه لم يرغب أبدًا في ترك إنتر ميلان، لكن إدارة النيراتزوري لم تقدم له أي عرض جديد حينئذ، وإنه يتمنى لو بقي في إنتر.

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