لوكاكو يرد على تقارير "سمنته"

اللاعب يواجه مزاعم بالغياب لعدم الجاهزية البدنية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سخر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من الانتقادات الموجهة لوزنه، والتقارير التي رجحت تأخر بدايته مع النيراتزوري بسبب لياقته.

جاء ذلك بصورة نشرها عبر إنستجرام لجسده، علق عليها قائلاً:"ليس سيئاً بالنسبة لفتى سمين"!

وكانت التقارير قد زعمت أن وزن لوكاكو يبلغ 104 كجم، بينما يريده الجهاز الطبي تحت وزن 100 كجم.

وارجحت تلك التقارير غياب البلجيكي عن أولى مباريات الدوري الإيطالي ضد ليتشي في السادس والعشرين من أغسطس.

يذكر أن لوكاكو انتقل إلى إنتر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو، وذلك في الثامن من أغسطس الجاري.

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