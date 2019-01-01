لوكاكو: وست هام سبب تركي مانشستر والبعض أراد رحيلي

تفاصيل مهمة يكشف عنها البلجيكي

أوضح روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر، أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد واختياره الانتقال للدوري الإيطالي، وتحديداً ناديه الحالي.

لوكاكو ترك يونايتد الصيف الماضي نحو إنتر مقابل 65 مليون يورو بعد مفاوضات استمرت لعدة أسابيع بين الناديين.

وقال لوكاكو في حواره مع "كوريري": "قررت ترك يونايتد بعد مباراة وست هام في مانشستر، سولشاير قرر أن ألعب على اليمين كجناح، تجربة يونايتد جعلتني أقوى ذهنياً لأن الأمور لم تسر كما أريد".

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وأضاف: "لم أفز بالبطولات التي تمنيت تحقيقها، ولم تكن كل عروضي جيدة أيضاً، لم أشعر أنني مرغوب بي من البعض هناك في الداخل، أخبرت سولشاير بعد مباراة تشيلسي برغبتي في الرحيل وتقبل الأمر".

واستمر البلجيكي: "لا أملك مشاكل مع سولشاير ولا الإدارة، وودوارد ومات جدج تحدثا معي وتفهما رغبتي في الرحيل، كان حواراً صريحاً وليس حرباً، ولذا سولشاير والإدارة تحظى باحترامي".

وأردف: "لعبت لسنين طويلة في إنجلترا وسجلت عديد الأهداف، مانشستر دفع أموال عدة لي وحققت 42 هدفاً بعد 86 في إيفرتون، وأرقامي مع المنتخب وفي كأس العالم هامة أيضاً، شعاري إثبات نفسي في الميدان".

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ويلعب لوكاكو رفقة إنتر مساء اليوم السبت أمام تورينو لحساب الجولة الثالثة عشر من السيري آ.