جاري نيفيل: لوكاكو غير محترف ووزنه يزيد عن 100 كيلو

قبل ساعات من انتقاله لنادي إنتر الإيطالي

شن جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، هجوماً عنيفاً على روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، بعد اتخاذ قراره بالرحيل إلى إنتر.

المهاجم البلجيكي أصبح على أعتاب الانضمام للنادي الإيطالي، في صفقة تصل قيمتها 80 مليون يورو.

اللاعب توجه لمدينة ميلانو صباح اليوم الخميس، من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود انضمامه.

نيفيل قال عن لوكاكو:"وزنه يزيد عن 100 كيلو جرام رغم لعبه في نادي بحجم مانشستر يونايتد".

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بكل تأكيد الساعات الأخيرة من نهاية الميركاتو الصيفي في البريميرليج قد نشاهد تطورات ومفاجآت جديدة ! ✍

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وأضاف:"سيسجل الكثير من الأهداف مع إنتر ويظهر بشكل جيد، لكن الاحترافية أهم من أي شيء".

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يذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 42 هدفًا في 96 مباراة مع يونايتد قبل رحيله المنتظر.