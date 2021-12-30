لوكاكو: غير سعيد في تشيلسي وأتمنى العودة لإنتر!

أعرب نجم تشيلسي، روميلو لوكاكو، عن عدم سعادته بما يمر به من ظروف صعبة في تشيلسي، ثم أكد على رغبته بالعودة مجددًا إلى إنتر بيوم من الأيام.

ومنذ وصول لوكاكو إلى تشيلسي وفشل في كسب مكانة أساسية مع توماس توخيل، رغم أن البلوز دفعوا 115 مليون يورو لإعادة البلجيكي إلى ستامفورد بريدج.

الطريقة التي رحل بها لوكاكو إلى تشيلسي لا تزال لا ترضي العديد من جماهير إنتر، واستغل اللاعب حديثًا مع شبكة سكاي سبورتس للاعتذار لجماهير النيراتزوري.

ماذا قال لوكاكو عن رحلته مع تشيلسي؟

وعندما سُئل لوكاكو عما يمر به في تشيلسي، قال "كيف أنا؟ بدنيًا أفضل من ذي قبل، عملت لمدة عامين في إنتر مع مدربين وأخصائين التغذية وهذا أفادني كثيرًا".

كما أضاف "لكنني لست سعيدًا بالوضع الراهن، إنه أمر طبيعي، فتوخيل قرر اللعب بشكل مختلف".

وأتم في هذا الصدد بقوله "لا يجب عليّ أن أستسلم، يجب أن أواصل العمل بكل ما أستطيع وأن أتعامل بصورة احترافية مع الأمر".

ماذا قال لوكاكو عن إنتر؟

أما عن تجربته في إنتر، فقال "أعتقد أن كل ما حدث لم يكن ينبغي أن يحدث هكذا، سواءً الطريقة التي تركت بها إنتر أو كيف تواصلت مع الجماهير، هذا يزعجني إلى الآن".

وتابع "الآن أعتقد أنه من الصواب أن أتحدث، لأنني قلت دائمًا أن إنتر في قلبي وسأعود يومًا ما للعب معهم، آمل ذلك حقًا".

واختتم قائلًا "أريد أن أعتذر لمشجعي إنتر لأنني أعتقد أنني كان ينبغي أن أرحل بطريقة أخرى، كان عليّ التحدث إليكم أولًا".

كيف كانت مسيرة لوكاكو مع إنتر، والآن مع تشيلسي؟

مع إنتر، لعب لوكاكو موسمين خاض خلالهما 96 مباراة مسجلًا لـ64 هدفًا، وكان سببًا أساسيًا في تتويج النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

أما مع تشيلسي وحتى الآن، داهمته الإصابات كثيرًا، وشارك في 18 مباراة فقط وسجل خلالهم 7 أهداف آخرهم بشباك برايتون يوم الأربعاء الماضي.

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