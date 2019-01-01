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لوكاكو عن سولشاير: لقد أعاد مانشستر يونايتد

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لوكوكو يتحدث حول تأثير سولشاير كمدرب لمانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو عن الحالة التي يمر بها فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع المدرب الجديد أولي جونار سولشاير.

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وكان لوكاكو قد عاد إلى تألقه بشكل ملحوظ خلال المباريات الخمسة الأخيرة التي لعبها مانشستر يونايتد منذ إقالة جوزيه مورينيو وتولي سولشاير قيادة الفريق.

وبخصوص ذلك، تحدث لوكاكو حول التغيير الذي طرأ على الفريق، حيث وصف ما فعله سولشاير بإعادة مانشستر يونايتد الذي يعرفه الجميع.

وقال لوكاكو: "لقد أصبحنا نلعب بشكل أكثر أريحية ونستطيع تحقيق النتائج الإيجابية، لقد دب الحماس في نفوس الجميع هنا والكل يتطلع لتصحيح الأوضاع"

وأضاف: "لقد شاهد الجميع مانشستر يونايتد الذي يعرفونه خلال المباريات الأخيرة، وهذا يعد أهم ما حمله سولشاير لنا وللجماهير في كل مكان"

يذكر أن جوزيه مورينيو قد أقيل من منصبه منتصف ديسمبر الماضي على خلفية الحسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليخلفه سولشاير كمدرب مؤقت.

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