لوكاكو عن تألقه: رونالدو نقلني إلى مستوى آخر!

يرى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي أن المنافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في إيطاليا هي السبب في تحفيزه على التألق.

وتنافس لوكاكو مع رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، عندما كانا يلعبان مع إنتر ويوفنتوس على الترتيب.

وقاد لوكاكو إنتر إلى لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعد غياب لعدة سنوات عن اللقب، وسجل 24 هدفًا، قبل أن يعود إلى تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 115 مليون يورو.

ولم يتمكن لوكاكو بعد من إيجاد التألق رفقة تشيلسي، حيث هز الشباك خمس مرات فقط في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن جهوده في إنتر لا تزال تحظى بالتقدير.

وتوج لوكاكو بجائزة أفضل لاعب في موسم 2020-21 من قبل اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين.

ماذا قال لوكاكو؟

وقال لوكاكو أثناء التتويج: "إنه لشرف كبير أن أحصل على أفضل لاعب، وأن دخلت في قائمة أفضل 11 لاعبًا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي".

وأضاف: "أريد أن أشكر كل من صوت لي وخاصة زملائي في الفريق، لأنني أعتقد أنه بدون الفريق لم أكن لأحقق ذلك، لقد فزنا معًا، والمدرب كان بجوارنا دائمًا، وكذلك النادي والمشجعين"

وتابع: "كان اللعب في الدوري الإيطالي حلمي منذ أن كنت طفلًا وفعلت كل ما هو ضروري للفوز في إيطاليا".

ماذا قال عن رونالدو؟

البلجيكي الدولي قرر مدح رونالدو، معتبرًا إياه واحد من بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال لوكاكو: "العثور على نفسك أمام كريستيانو رونالدو هو أمر لا يحدث كثيرًا، لأنه بالنسبة لي أحد أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ كرة القدم".

واختتم: "رونالدو نقلني بالفعل إلى مستوى آخر في المنافسة، تمنحني هذه الجائزة ثقة كبيرة في المستقبل".

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