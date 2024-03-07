لوكاكو: روما أخرجني من ظروف لا يعلمها أحد.. وعليّ أن أكون حذرًا مع تشيلسي!

الدبابة البلجيكي يثمن صنيع الجيالوروسي معه..

أدلى مهاجم روما روميلو لوكاكو بتصريحات عقب فوز الجيالوروسي على برايتون 4-0 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

وسجل لوكاكو هدفًا في رباعية روما بينما تناوب كل من باولو ديبالا وجيانلوكا مانشيني وبريان كريستانتي على تسجيل باقي الأهداف الأربعة.

وقال لوكاكو عقب المباراة لشبكة "سكاي": "لقد دافعنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الخطوة في الهجوم وكانت لدين الفرصة لتسجيل العديد من الأهداف الأخرى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لوكاكو صمم على أن الأمور لم تنته لأن برايتون "فريق إنجليزي" وعلى روما "أن يلعب بشكل أفضل مما ظهر به حتى في إيطاليا".

كما وجه البلجيكي الشكر لنادي روما على ما فعله من أجله، وبالتحديد للمدربين جوزيه مورينيو ودانييلي دي روسي، قائلًا إنه "مر بوقت صعب في الصيف" وروما ساعده على تخطيه بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك العديد من المصاعب التي مر بها لا يعلم عنها أحد ولم تكن لتمر لولا مساعدة روما.

وحينما سئل عن إمكانية البقاء لفترة طويلة في روما، أجاب ضاحكًا: "علي أن أكون حذرًا حين أمنح تلك الإجابات، علي أن أكون هادئًا مع الإنجليز، لأنني سأغادر على أية حال".

لوكاكو معار من تشيلسي إلى روما في ثاني تجربة شبيهة، بعد أن أعير العام الماضي إلى إنتر، ومن الممكن أن يعود إلى تشيلسي في الصيف المقبل الذي ينتهي فيه عقده وقد يحسم البلوز مصيره فيما بعد إذا أراد أن يمنحه عقدًا جديدًا.