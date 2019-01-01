لوكاكو خارج قائمة مانشستر يونايتد لودية الثلاثاء وأنباء عن قرب رحيله

أعلن أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه لمواجهة كريستيانسوند النرويجي الودية وغاب عنها روميلو لوكاكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

غاب اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد عن قائمة الفريق التي ستواجه نظيره كريستيانسوند النرويجي وديًا غدًا الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما أفاد بيان مانشستر يونايتد الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني قبل قليل، حيث أكد أن اللاعب ليس ضمن خيارات أولي جونر سولشاير للمباراة.

وجاءت القائمة كالتالي: دي خيا، لي جرانت، جويل بيريرا، روميرو، دالوت، جونز، ليندلوف، روخو، شاو، سمولينج، توانزيبي، بيساكا، يونج، فريد، جوميز، جيمس، لينجارد، ماتا، ماتيتش، ماكتومني، بيريرا، بوجبا، تشونج، جرينوود، مارتيال وراشفورد.

لوكاكو يتوسل لإدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل

وبخروج لوكاكو من القائمة يعاد الحديث حول إمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، خاصة مع الاهتمام المتكرر من نادي إنتر الإيطالي.

وستقام المباراة في مدينة أوسلو يوم غدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن يخوض الشياطين الحمر ودية جديدة يوم السبت المقبل أمام ميلان الإيطالي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيفتتح موسمه في الدوري الإنجليزي بمباراة صعبة أمام نظيره تشيلسي يوم الأحد الموافق الـ ١١ من شهر أغسطس المقبل.