لوكاكو: تركت إنجلترا في الوقت المناسب وكنت احتاج الانضمام إلى إنتر

لوكاكو يشدد أن إنتر هو الفريق الذي كان يحلم بالانضمام إليه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد البلجيكي، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي انه ترك إنجلترا في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن النيراتزوري هو الفريق الذي كان يبحث عنه ويحتاج إليه.

وانضم لوكاكو إلى إنتر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 65 مليون يورو، وبالإضافة إلى 10 ملايين إضافات.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "لقد غادرت إنجلترا في الوقت المثالي، لم أكن أرغب الاستمرار هناك أكثر من هذا".

وواصل: "أحببت الانضمام إلى إنتر، هو نادي طموح الإدارة ترغب في إعادة الفريق إلى مكانتهم الطبيعية، أرغب في مساعدتهم".

النبات الممنوع في ستامفورد بريدج.. وهو ليس الماريجوانا!

وتابع: "لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، ومعنا مدير فني يقودنا بشكل رائع".

وأكمل: "أشعر بوجود تفاهم بيني وبين زملائي في الفريق كأننا معاً منذ شهور، من المهم أن يتفهموا أسلوب لعبي وأين أريد الكرة".

وسجل لوكاكو هدفين مع النيراتزوري، في أول مباراتين له مع إنتر في الدوري الإيطالي، ليتصدر مع فريقه جدول الترتيب.