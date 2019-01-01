فينجر يهاجم العنصرية ويقترح طريقة للقضاء عليها

بعد وصولها للدوري الإنجليزي بالهجوم على بوجبا وراشفورد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أرسن فينجر المدير الفني السابق لأرسنال، عن أسفه الشديد بسبب تكرار حوادث العنصرية في كرة القدم الفترة الأخيرة.

العنصرية وصلت بشكل واضح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تعرض الثلاثي ماركوس راشفورد، بول بوجبا وتامي أبراهام لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو كان آخر الضحايا، حيث قابلته جماهير كالياري بعدد كبير من الإساءات خلال قيادته هجوم فريقه الجديد إنتر.

فينجر قال عن تلك الأزمة:"عنصرية فاضحة تدمر مفهوم كرة القدم الحقيقي، والذي يعتمد على ممارستك اللعبة مهما كان لونك أو إسمك أو بلدك".

وأضاف:"يحب محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها في أقرب وقت ممكن، لأن البعض يستخدمها كطريقة لتعطيل المباريات".

ماركيزيو وبن عرفة ونجوم متاحون مجاناً بعد إغلاق الميركاتو

مانشستر سيتي يعلن عن خضوع لابورت لجراحة ناجحة في الركبة

وتابع الفرنسي:"أفضل شيء هو القيام بعزل كل المتسببين ومعاقبتهم، دون وقوع أي ضرر على الأندية لأنها لا تستطيع التحكم بهذا الكم الهائل من المشجعين".

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كشف عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد جميع المستخدمين أصحاب الإساءات العنصرية ضد لاعبي كرة القدم.