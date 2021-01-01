لوكاكو: انتقلت للمستوى الأعلى بمسيرتي بعد مغادرة مانشستر يونايتد

سجل مبهر للنجم البلجيكي مع إنتر

أكد روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر الإيطالي، أن رحيله عن مانشستر يونايتد ساعده على الانتقال إلى المستوى الأعلى بمسيرته.

صاحب الـ27 سنة غادر مانشستر يونايتد في صيف 2019، بناء على قرار أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

اللاعب قدم مستويات مبهرة في موسمه الأول، حيث سجل 34 هدفًا بكل البطولات، وجعل نفسه من أهم المهاجمين في أوروبا.

وفي هذا السياق قال البلجيكي:"لطالما كنت لاعبًا متفجرًا وأتمتع بقوة جسمانية كبيرة، لكن إيطاليا نقلتني إلى مستوى آخر بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد".

وأضاف:"لم أشعر بهذه القوة أبدًا في حياتي من الناحية الجسدية والذهنية، خاصة من الناحية البدنية على وجه التحديد".

وتابع:"أستهلك الكثير من الكربوهيدرات بعد المباريات، أتناول بعض المنتجات التي تساعدني كثيرًا للحفاظ على لياقتي".

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واستكمل:"أحب أكل البطاطا الحلوة والأرز الأسود، لا أغير طريقتي في الأكل كثيرًا، لأن الطريقة التي نلعب بها تحتاج لقدرات بدنية عالية".

يذكر أن لوكاكو نجح في تسجيل 24 هدفًا وصنع 7 في 33 مباراة لعبها مع إنتر خلال هذا الموسم.