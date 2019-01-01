شقيق بوجبا ينتقد نقص الجودة في مانشستر يونايتد

بعد رحيل بعض النجوم عن الفريق هذا الصيف

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، أن لاعب وسط مانشستر يونايتد قرر التركيز مع فريقه، بعد الفشل في مغادرة النادي هذا الصيف.

بوجبا خرج بمطلع سوق الانتقالات الصيفية، ليؤكد رغبته في الرحيل عن يونايتد من أجل خوض تجربة جديدة.

ريال مدريد كان النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع بوجبا، ولكن الصفقة فشلت في النهاية ليبقى اللاعب في أولد ترافورد.

شقيقه ماتياس قال في تصريحات صحفية:"بول يعلم جيداً أنه لن يغادر النادي الآن لذلك سيركز مع الفريق بالموسم الحالي".

وأضاف:"الأمور ليست سهلة عليه بكل تأكيد، يتحمل مسؤولية كبيرة لقيادة الفريق بعد رحيل العديد من النجوم".

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وتابع:"اللاعب الوحيد الكبير الذي بقى بمانشستر هو ديفيد دي خيا، مما يضع المزيد من الضغوط على بوجبا في كل مباراة".

يذكر أن بوجبا بدأ الموسم بشكل جيد وتألق في فوز يونايتد على تشيلسي 4/0 بالجولة الأولى من البريميرليج، قبل تعرضه لهجوم عنيف بعد إهداره لركلة جزاء ضد ولفرهامبتون، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.