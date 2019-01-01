لوكاكو × إيكاردي ... من الأفضل للإنتر؟

مقارنة بين مهاجم الإنتر الحالي ومن قد يخلفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يمتلك الإنتر واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم داخل منطقة الجزاء وهو ماورو إيكاردي، ولكنه يعمل جاهدًا على التخلص منه واستبداله بمهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو.

ورغم تألق المهاجم الأرجنتيني مع النيرادزوري خلال المواسم الماضية ووصوله لحمل شارة قيادة الفريق، إلا أن مشاكل تجديد العقد وتعنت زوجته ووكيلة أعماله "واندا نارا" أدى لشرخ في العلاقة بينه وبين ناديه.

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هذا الشرخ تحول فيما يبدو إلى كسر لا يمكن إصلاحه هذا الموسم، خاصة مع وصول المدرب أنتونيو كونتي الذي لا يريد إيكاردي في الفريق ويُفضل التعاقد مع لوكاكو الذي شاهده كثيرًا خلال عمله مع تشيلسي في البريميرليج.

لكن فنيًا، من الأفضل بين المهاجمين؟ ومن الأفضل للإنتر؟

بالحديث عن مستوى اللاعبين نجد أن لديهما عامل مشترك وهو التألق داخل منطقة الجزاء، فكلاهما لديه مكانه في قائمة "القناصين" في كرة القدم العالمية، إذ يمتلكان قدرة ممتازة على اقتناص كل الفرص المتاحة داخل منطقة الجزاء سواء كانت تمريرات عرضية أو بينية.

كلاهما يمتلك إيجابية القوة الجسدية رغم أن لوكاكو يبدو أقوى لكن إيكاردي أثبت مرارًا أن صاحب جسد قوي من الصعب أن يخسر التحامًا داخل منطقة الجزاء خاصة إن كان في الهواء.

الهواء هو المجال الأفضل للاعبين، إذ يمتلك كل منهما قدرات ممتازة في التعامل مع الكرات الهوائية واستخدام الرأس بشكل رائع، سواء في تحضير الكرة لزميل ما أو في المهام الدفاعية أو الأهم .. تسجيل الأهداف.

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إيكاردي قد يتفوق في العمل داخل منطقة الجزاء، إذ هو أفضل كثيرًا في التمركز داخل المنطقة والهروب من المدافعين والانتقال سريعًا وبخفة ورشاقة لمنطقة وصول الكرة المتوقعة، وكذلك يستطيع التفوق في الالتحامات الفردية والإفلات من الرقابة، والأهم استغلال الفرص السانحة .. إذ لا يُهدر البومبر الأرجنتيني الكثير من الفرص وقد كان نقطة قوة كبيرة للإنتر في هذا الأمر بالذات.

لوكاكو في الجانب المقابل يتفوق في العمل خارج منطقة الجزاء، إذ يُجيد جدًا لعب دور المحطة في الهجمات المرتدة السريعة، ويمتلك هامشًا جيدًا من المراوغة والسرعة والقدرة على الاختراق الطولي والانخراط في الهجمات الجماعية.

بشكل عام، يُمكن القول أن إيكاردي يتخلص دوره أكثر في إنهاء الهجمة بنجاح وهو قادر على لعب هذا الدور بامتياز، فيما لوكاكو قادر على أن يكون جزءً من الهجمة والمنظومة الهجومية وقد يصنع ولا يُسجل، لكن إن أتينا لاستغلال الفرص نجد أفضلية واضحة لإيكاردي.

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