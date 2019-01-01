رسمياً | لوكاكو ينضم إلى صفوف إنتر

اللاعب الأغلى في تاريخ إنتر

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أعلن إنتر رسمياً التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد مفاوضات معقدة طوال الصيف.

لوكاكو وصل مطار مالبينسا بميلانو فجر الخميس، ثم خضع للفحوصات الطبية صباحاً قبل التوقيع على عقود انتقاله رسمياً.

ونشر إنتر عبر حساباته المختلفة خبر انتقال البلجيكي إلى صفوفه في صفقة تجعل لوكاكو اللاعب الأغلى في تاريخ النيراتزري.

وانتقل لوكاكو مقابل 65 مليون يورو دُفعت إلى مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 13 مليون يورو حوافز إضافية، ونسبة خمسة بالمائة من أي بيع مستقبلي.

وسيتحصل اللاعب على راتب سبعة ونصف مليون يورو موسمياً في إنتر، ويمتد عقده لأربع سنوات مقبلة، بحسب التقارير.

يذكر أن شقيق روميلو لوكاكو جوردان ينشط هو الآخر في الدوري الإيطالي، ولكن بصفوف لاتسيو.