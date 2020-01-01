لوكاكو : أنا من الأفضل في العالم ويمكنني مضاهاة ميسي ورونالدو

كشف عن دور هازارد في مفاوضاته مع تشيلسي

يؤمن روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر الإيطالي، أنه يستطيع الوصول لنفس ما حققه الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

لوكاكو يتمتع بواحدة من أفضل فتراته المهنية منذ انضمامه لإنتر قادمًا من مانشستر يونايتد في 2019، حيث أصبح من أفضل المهاجمين في أوروبا.

النجم البلجيكي يعتقد أن ما يقدمه قد يجعله ضمن أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة، لو حافظ على مستواه وواصل تطوره.

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وقال صاحب الـ27 سنة لصحيفة "فرانس فوتبول":"أنا واحد من أفضل خمسة مهاجمين في العالم، لا أفعل أي أشياء خاطئة من الناحية التكتيكية أو التحرك في الملعب".

وأضاف:"لو قام رونالدو وميسي وليفاندوفسكي بتخطي حدودهم فلماذا لا يمكنني فعل ذلك أيضًا؟ رونالدو سجل أكثر من 100 هدف لمنتخب البرتغال ومن المبكر بعض الشيء إجراء مقارنات".

وتابع:"فور وصولي للفريق كان الجميع يتحدثون معي عن أهداف رونالدو الـ34 في موسمه الأول، أنا سعيد بمطابقة هذا الرقم والآن أسعى للفوز بالألقاب".

وأما عن علاقته بأنطونيو كونتي:"أخبرني المدرب أنه إذا أصبحت قويًا عندما يكون ظهري إلى المرمى، فلن يتمكن أحد من إيقافي، أخبرني ذلك في كأس العالم 2014 وكررها عندما كان في تشيلسي".

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واستكمل عن محاولات الإيطالي لضمه في تشيلسي:"إيدين هازارد كان بمثابة الوسيط، أعطى رقم هاتفي للمدير الرياضي في تشيلسي، والأخير اتصل بي من أجل إتمام الصفقة ووقتها قابلت كونتي".

يذكر أن لوكاكو نجح في هز الشباك 46 مرة بقميص إنتر في 64 مباراة لعبها بقميص الفريق الإيطالي حتى الآن.