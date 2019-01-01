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لوكاس هيرنانديز: لا اهتم بقيمة انتقالي لبايرن ميونيخ

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المدافع الفرنسي يتعافى حالياً من إصابة في الركبة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ، أنه لا يهتم بالقيمة المالية الضخمة التي انتقل بها من أتلتيكو مدريد إلى النادي الألماني.

هيرنانديز انضم لبايرن مقابل 80 مليون يورو، بعد قيام البافاري بتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"قيمة الانتقال لا تمثل لي أي مشاكل أبداً مع بايرن".

وأضاف:"لا أشعر بأي ضغوط ولا أريد إضاعة وقتي في التفكير بمثل هذه الأمور".

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وتابع:"أحاول بقدر الإمكان الحفاظ على هدوئي وأتطلع لخوض هذه التجربة الجديدة من أجل إثبات نفسي مع الفريق".

يذكر أن هيرنانديز يعمل حالياً على التعافي من إصابة في الركبة لحقت به في مارس الماضي.

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