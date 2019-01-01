لوكاس هيرنانديز: لعبت بثقب في ركبتي مع أتلتيكو مدريد

المدافع الفرنسي يكشف عن معاناته مع الإصابة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميونخ، أن قيمة انتقاله للنادي الألماني لا تمثل أي ضغوظ عليه في الوقت الحالي.

المدافع الفرنسي انضم للبافاري قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة وصلت قيمتها 80 مليون يورو، تم الإعلان عنها في مارس الماضي.

صاحب الـ23 عاماً كشف عن تحمسه للاستمتاع بعودته للملاعب، بعد تجربة قاسية جداً مع الإصابة.

وقال هيرنانديز:"الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لي، حيث تعرضت لإصابة قوية وغبت بمنتصف الموسم".

وأضاف:"حاولت التحامل على نفسي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لعبت 6 مباريات وهناك ثقباً في ركبتي".

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وتابع:"أحاول تفادي الضغوط بقدر الإمكان، أعلم القيمة الكبيرة التي انتقلت بها، ولكنها كرة القدم في الوقت الحالي، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني".

وفي نهاية حديثه تعهد المدافع الفرنسي، ببذل كل ما لديه من أجل إسعاد جماهير بايرن ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.