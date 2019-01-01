وكيل لوكاس يغلق الطريق أمام بايرن ميونخ

وكيل اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز يؤكد على استمراره في صفوف أتلتيكو مدريد ويذكر أنه يمتلك العديد من العروض من كافة أنحاء العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جارسيا كويلون وكيل اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز عن استمرار اللاعب في صفوف فريقه الحالي أتلتيكو مدريد لفترة بعيدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جارسيا لصالح شبكة "كاليتشيو ميركاتو" وأكد خلالها أنه يملك العديد من العروض في الوقت الحالي للوكاس.

وقال جارسيا: "لقد قلت من وقت بعي للغاية أن لوكاس هيرنانديز سيكون واحد من لاعبي القمة في العالم، وها هو في الوقت الحالي وصل لها".

رونالدو: تعرضت لمؤامرة في إنتر وهذا غير موجود في إسبانيا

وأضاف: "لاعب مثله بالطبع ينال العديد من العروض من كل أنحاء العالم بسبب المستويات التي يقدمه، كل ما عليه فعله هو الاختيار منها".

وأكمل عن مستقبله: "في الوقت الحالي لوكاس هيرنانديز لاعبًا لفريق أتلتيكو مدريد وسيستمر الوضع كذلك لوقت لا بأس به".

بعد خطف دي يونج - باريس سان جيرمان يجهز خطة الانتقام من برشلونة

جدير بالذكر أن إدارة أتلتيكو مدريد كانت قد كشفت سابقًا أنها لا تمانع رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري حال تلقوا عرضًا مناسبًا.