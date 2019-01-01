لوكاس مورا ينفي وجود أي خلاف مع بوتشيتينو

بعد استبعاده من نهائي الأبطال أمام ليفربول

أكد الجناح البرازيلي لوكاس مورا، أنه على يحمل أي ضغينة تجاه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بعد استبعاده من نهائي دوري أبطال أوروبا.

مورا ساعد توتنهام على التأهل لنهائي الأبطال،بعد دوره التاريخي وتسجيله لهاتريك أمام أياكس أمستردام في إياب نصف النهائي.

ومع ذلك قرر بوتشيتينو استبعاده من القائمة الأساسية أمام ليفربول في المباراة النهائية، ليعتمد على هاري كين العائد وقتها من الإصابة.

وقال مورا عن هذا الموقف:"الأمر كان في غاية الصعوبة بالطبع أي لاعب يريد المشاركة في مثل هذا الحدث".

وأضاف:"ما جعل الموقف أكثر صعوبة هو خسارتنا للمباراة، كان يمكننا الحصول على البطولة وكتابة التاريخ".

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وتابع:"أحترم المدرب وقراره رغم عدم الدفع بي كأساسي، ولا توجد أي مشكلة بيننا، وأتطلع للفوز بالبطولة مع الفريق الموسم القادم".

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يذكر أن توتنهام لعب أمام ليفربول في النهائي، وفشل في الحصول على أول لقب دوري أبطال بتاريخه، عقب الخسارة من الريدز بثنائية نظيفة.