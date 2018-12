لوكاس مورا يستدعي ذكرى ريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان

كشف لوكاس مورا، لاعب توتنهام، عن سعادته بعد التعادل مع برشلونة بهدف لمثله والتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

مورا سجل هدف توتنهام الوحيد ليخطف السبيرز بطاقة التأهل لثمن النهائي على حساب إنتر الإيطالي.

وقال مورا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "منذ موسمين، وعلى ملعب "كامب نو" حدث ما لم يكن في الحسبان وعدت باكيًا من هذا الملعب".

وتابع: "الآن وعلى نفس الملعب، غير المتوقع يحدث أيضًا وأعود باكيًا ولكن هذه المرة كانت دموع الفرح".

Há dois anos, no Camp Nou, aconteceu o improvável e eu saí chorando do estádio. Foi praticamente o fim da minha trajetória no PSG. Hoje, no mesmo palco, aconteceu novamente o improvável, porém hoje saio chorando de alegria... + — Lucas Moura (@LucasMoura7) December 11, 2018