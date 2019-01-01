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لوكاس فاسكيز يلجأ إلى أكاديمية نادال لتحسين لياقته

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Rafa Nadal Academy by Movistar
لوكاس فاسكيز يلجأ إلى أكاديمية رافائيل نادال من أجل رفع لياقته وإقناع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

علمت مصادر جول أن نجم ريال مدريد يعمل أثناء فترة العطلة على تحسين لياقته البدنية في أكاديمية رافائيل نادال من أجل أن يثبت نفسه للمدرب زين الدين زيدان قبل بداية الموسم الجديد.

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وفي الفترة الحالية يعتبر لوكاس فاسكيز خيارًا بعيدًا عن المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يعمل الجناح الإسباني على تغييره.

وفي الفترة الحالية، لم تنتهِ فترة الأجازة الصيفية الخاصة بلاعبي ريال مدريد، ولكن لوكاس فاسكيز رأى أن العمل أفضل سبيل للاستمتاع بعطلته.

ويتواجد لوكاس فاسكيز حاليًا في أكاديمية رافائيل نادال للتنس من أجل العمل على رفع لياقته البدنية مع أبرز المتخصصين في إسبانيا.

ويستهدف لوكاس فاسكيز رفع معدل لياقته البدنية من أجل المنافسة على مركز أساسي أو أن يكون حتى بين الأوراق الرابحة لزيدان خلال الموسم المقبل.

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يذكر أن زين الدين زيدان كان قد تولى تدريب ريال مدريد خلال منتصف الموسم المنصرم بعد إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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