لوكاس دين: لماذا لم أنفذ الركلات الثابتة في البارسا؟ ميسي!

الظهير الأيسر الفرنسي يتحدث عن تجربته الجديدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لوكاس دين سعادته بالتواجد مع إيفرتون، خاصة لأدائه الممتاز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وكان دين قد انتقل للتوفيز قادمًا من برشلونة مقابل 18 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، وقد أصبح أحد عناصر الفريق الرئيسية والمؤثرة.

وتحدث اللاعب حصريًا لجول عن سعادته باللعب في البريميرليج الذي وصفه بالبطولة الأقوى في العالم، وبالتواجد على ملعب جوديسون بارك، إذ أكد أن أسلوب لعب الفريق يُناسبه كثيرًا ويُساعده على إظهار قدراته.

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مضيفًا "أحب طريقة لعبنا للتمريرات العرضية، والتي أصبحت سريعًا جزءً من لعبي. لم أمرر الكرة عرضيًا بهذا الشكل أبدًا في البارسا، نظرًا لاختلاف أسلوب لعبهم بسبب عدم وجود لاعبين طوال القامة هناك".

نقطة أخرى أظهر الظهير الأيسر الفرنسي تميزه بها هذا الموسم وهي الركلات الثابتة، إذ أحرز هدفين، وقد أكد أنه كان بعيدًا عن تنفيذ الركلات الثابتة في برشلونة نظرًا لوجود أفضل لاعب في العالم هناك.

موضحًا "لم أنفذ أي ركلة ثابتة طوال عامين لي مع برشلونة، لذا أستمتع بتنفيذها الآن، وإحراز هدفين منها الشهر الماضي شيء أسعدني كثيرًا بالطبع. حين تمتلك ميسي على الملعب، من الطبيعي ألا يقترب أحد من الكرة عند الركلات الثابتة. هو في مستوً لوحده. ميسي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم دون أي منافسة من أحد، أفضل من لعبت بجانبه وأفضل من رأيته".