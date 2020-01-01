لوكاس بيريز: أرسنال تسبب في رفضي الانتقال لبرشلونة

تجربة محبطة للمهاجم الإسباني في الدوري الإنجليزي

كشف لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس، عن السبب الذي دفعه لرفض فكرة الانتقال لبرشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

برشلونة يعاني من أزمة هجومية كبيرة الفترة الأخيرة، بعد إصابة لويس سواريز وتأكد غيابه حتى إبريل على أقل تقدير، مع نهاية موسم جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

النادي الكتالوني ارتبط بالتعاقد مع أكثر من لاعب في يناير، وحتى بعد إغلاق السوق، ليتعاقد مع مارتن برايثوايت من ليجانيس، وفقاً للوائح الاتحاد الإسباني بضم لاعب طواريء من داخل الليجا بعد نهاية الميركاتو في حالات الإصابات الطويلة.

المزيد من الفرق

وقال بيريز عن اهتمام برشلونة بضمه:"عادة ما تتصل بك الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الحقيقة ليس برشلونة فقط هم من حاولوا ضمي ولكن هناك أندية أخرى".

وأضاف:"رفضت هذه الفكرة لرغبتي في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة مع فريقي الذي أشعر معه بالسعادة، حتى لا أكرر ما حدث لي عندما انتقلت لانجلترا ولعبت لأرسنال ووست هام ولم أحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسي".

سولشاير: الانتصارات الأوروبية تعطي اللاعبين ابتسامة وثقة

ماني: البريميرليج ليس سهلًا ولكننا جعلناه يبدو نزهة

وتابع:"ليست المرة الأولى التي يحاول فيها برشلونة التعاقد معي، وهناك أيضاً أندية أخرى كبيرة تفاوضت معي، ولكن هذا لن يشتت تركيزي، أريد فقط الاستمتاع بالمشاركة بشكل منتظم مثلما أفعل هنا".

يذكر أن صاحب الـ31 سنة الذي عانى من تجربة محبطة مع أرسنال في البريميرليج، نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 5 في 24 مباراة مع ألافيس بالدوري الإسباني هذا الموسم.