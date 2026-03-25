لوكاتيلي يخطئ، أما كومو فلا: فابريغاس يتقدم بقوة نحو دوري أبطال أوروبا (1,72)، ويوفنتوس يفقد زخمه (2,75)

لوكاتيلي أخطأ، أما كومو فلم يخطئ. يمكن تلخيص عطلة نهاية الأسبوع في الدوري الإيطالي بهذه العبارة، فيما يتعلق بالسباق نحو دوري أبطال أوروبا. فالركلة الجزائية التي أضاعها لاعب الوسط أجبرت يوفنتوس على التعادل مع ساسولو، ولكن الأهم من ذلك أنها جعلته يتخلف عن رجال فابريغاس، الذين يتقدمون عليه الآن بثلاث نقاط: وفقًا لمحللي المراهنات في Sisal و Planetwin365، تراجعت احتمالات احتلال باز وزملائه للمراكز الأربعة الأولى بين 1.72 و 1.90، مقابل 2.50 قبل بضعة أيام. ويعود الفضل في ذلك إلى الأداء الرائع، مع خمس انتصارات متتالية توجت بـ"الخماسية" التي سجلها الفريق في مرمى بيزا، في حين تراجعت احتمالات يوفنتوس، الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، إلى 2.75 مقابل 1.85 الأسبوع الماضي.





يتساوى روما في النقاط مع رجال سباليتي، لكنه، في السباق على المركز الرابع، يدفع ثمن الأداء السلبي في الأسابيع الأخيرة ولا يقنع المراهنين: على الرغم من العودة للفوز ضد ليتشي، في الواقع، يُعرض الجيالوروزي في دوري أبطال أوروبا بين 4.00 و4.50، بزيادة مقارنة بـ 3.50 في الأيام الماضية. وأخيراً، يتخلف أتالانتا، الذي يبتعد بسبع نقاط عن كومو، حيث تبلغ قيمة الرهان عليه ما بين 30 و50 ضعف الرهان، في حين أن نابولي وميلان قد ضمنوا مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا المقبل (بمعدل 1.02 لكليهما)





