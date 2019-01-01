لوف: ساني سيكون حاضراً مع ألمانيا في يورو 2020

ساني سيبتعد لأشهر بداعي الإصابة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مدرب ألمانيا يواخيم لوف يعلق على إصابة لاعب المنتخب ومانشستر سيتي ليروي ساني، ومدى تأثير الأمر على انتقاله إلى بايرن ميونخ.

ساني تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتشير التقارير لابتعاده عن الملاعب حتى فبراير المقبل بعد خضوعه للجراحة.

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وقال لوف مع "DAZN": "خبر أصابني بالحزن، تحدثت معه والأمر جاء له في توقيت سيء، نتمنى أن يتعافى سريعاً، سيكون حاضراً في يورو 2020".

وأضاف: "لا علاقة لي بانتقاله إلى بايرن، لا أعرف ما يريده بايرن أو ساني، لا أعرف في أي مرحلة وصلت المفاوضات".

وعرج لوف بحديثه إلى التنافس في البوندسليجا: "دورتموند عزز صفوفه بشكل مميز، هوملز، هازارد، شولز، وبراندت، هذا رائع، منافس حقيقي لبايرن".

وافتتح بايرن ميونخ الموسم المحلي بالبوندسليجا مساء الجمعة بالتعادل مع ضيفه هيرتا برلين بهدفين لكل جانب.