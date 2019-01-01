لوف: جنابري يستطيع أن يكون في مستوى ميسي ورونالدو

يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يشيد بلاعبه سيرج جنابري وبالمستوى الذي يقدمه مع الفريق مؤخرًا.

أشاد يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا باللاعب سيرج جنابري بعد المستوى الذي قدمه في مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره أيرلندا الشمالية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوف وأكد خلالها أن جنابري يستطيع أن يكون في مستوى أكبر نجوم كرة القدم في العالم لو وضع تركيزه على ذلك.

وأجاب عند سؤاله إذا ما كان يقارب ميسي ورونالدو في المستوى: "في البطولة الأوروبية يمكنه أن يكون يقدم مستويات تخص هؤلاء النجوم العالميين، مثل تلك البطولات تظهر حقيقة كل لاعب".

وأضاف: "هو لاعب هام للغاية بالنسبة للفريق بمنتهى البساطة، هو يتعامل مع الكرة بشكل خارق وفي بعض الأحيان حتى يترك الهجوم ليصنع الكرات".

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وأكمل: "هو يملك إمكانيات كبيرة تساعده على تسجيل الأهداف لكن ليس هذا فقط هو ما يميزه فهو يعمل بشكل مستمر وذلك يجعله ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا".

وكان جنابري قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة منتخب ألمانيا بالأمس أمام نظيره أيرلندا الشمالية في الجولة الختامية من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد حسم صعوده على رأس المجموعة التي ضمت هولندا برصيد ٢١ نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني.