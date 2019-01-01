لوف يعلق على أزمة نوير وتير شتيجن

نزاع على حراسة مرمى المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، على الأزمة الدائرة بين حارسي المنتخب مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن حول من الأحق باللعب أساسياً.

وهاجم أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، لوف وجهازه الفني، واعتبر أنهم لا يحترمون ناديه ونوير بعد السماح لتير شتيجن بالحديث علناً.

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ورد لوف عبر "بيلد أوم سونتاج": "ما يدور حالياً من نقاشات وحديث ليس له تأثير علي بتاتاً أو على قراراتي".

وأضاف: "أنا مرتاح وتركيزي على المستقبل القادم دون وجود أي مشاكل".

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وأكد الجهاز الفني لألمانيا على لسان مديره أوليفر بيرهوف أن نوير يبقى هو الحارس الأساسي للمانشافت في تصفيات أمم أوروبا والبطولة الصيف المقبل.

وحرس نوير مرمى ألمانيا في اللقاءات الأخيرة أمام أيرلندا الشمالية وهولندا ضمن الجولتين الأخيرتين من تصفيات البطولة الأوروبية.