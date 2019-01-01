لوفرين: نعرف كيف نتعامل مع الضغط وبهذه الطريقة سنحقق الألقاب

ديجان لوفرين مدافع ليفربول يعد الجماهير بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

وعد الكرواتي ديجان لوفرين مدافع فريق ليفربول الجماهير بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة وتحديدًا خلال العامين القادمين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوفرين وأكد خلالها أن التعامل مع الضغط سيكون مفتاح الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب في الأعوام المقبلة.

وقال لوفرين: "بكل الوقت الذي أمضيناه معًا أصبحنا معتادون على الضغط خلال المباريات أسبوع بعد الآخر، وكل ثلاث أيام في بعض الأحيان، لقد تعاملنا معه".

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وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين بقوا مع الفريق، وهذا هو الأمر الهام، لو أبقينا على هذا النوع من التركيز خلال العامين المقبلين سنحقق المزيد من الألقاب".

وأكمل: "نحن فريق لديه شخصية خاصة به، ومجموعة رائعة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية والذين يستطيعون تغيير مجرى المباريات في ثواني قليلة".

جدير بالذكر أن لوفرين كان ضمن قائمة ليفربول التي حققت لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم بعد الفوز بالنهائي على حساب توتنهام بهدفين نظيفين لكل من محمد صلاح وديفوك اوريجي.