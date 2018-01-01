النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

لوفرين: نسعى لتكرار الأمر ذاته أمام أرسنال

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الكرواتي سجل أول أهدافه الموسم الحالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدافع الكرواتي ديان لوفرين عن فوز ليفربول الكبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف في ختام مباريات الدور الأول للريدز.

وافتتح وصيف كأس العالم، أهداف اللقاء، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 مهدت لفوز فريقه.

وعلق الكرواتي على الفوز: "نحن نركز على أنفسنا، ونسير بمباراة تلو الأخرى، كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، لقد كانت نصف ساعة صعبة في البداية ومن الصعب أن نسجل في نيوكاسل لكننا أظهرنا الصبر والجودة".

اختيارات المحررين

كلوب: نحن نضع قواعد لما يتبقى من الموسم

 

وتابع: "علينا أن نحافظ على تواجدنا في القمة، في المباريات المقبلة، وسنرى ماذا سيحدث، كل مباراة من الآن أصبحت مهمة".

وأردف: "علينا أن ننظر لأنفسنا، ونرى أداءنا وماذا يريد المدرب منا، أنه يوم جيد لنا وللجماهير ونسعى تكرار هذا أمام أرسنال، ليس من السهل أن نفوز برباعية نظيفة".

وسجل لوفرين أول أهدافه الموسم الحالي مع ليفربول في مباراته السابعة الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي أخرت بدايته مع ليفربول.

الموضوع التالي:
هازارد يحقق رقمين تاريخيين بوصوله للهدف رقم 100 مع تشيلسي
الموضوع التالي:
فيديو - الدوري المغربي | تعادل نهضة بركان والحسني الجديدي وهزيمة قاتلة لاتحاد طنجة
الموضوع التالي:
بوتشيتينو عن الفوز بالبريميرليج: من حق الجماهير أن تحلم
الموضوع التالي:
إيمري يكشف سبب تغيير أوزيل في التعادل المحبط مع برايتون
الموضوع التالي:
شقيق الشحات: لديه عروض خليجية وبلجيكية ولا مفاوضات مع الأهلي
إغلاق