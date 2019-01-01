لوفرين يعترف برغبته الرحيل عن ليفربول

تعرف على موقف لوفرين من الرحيل عن ليفربول

أكد ديجان لوفرين، قلب دفاع ليفربول، دراسته لقرار الرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري موضحًا أنّ رغبته الأولى القتال للعودة أساسيًا.

لوفرين تلقى عرضًا من روما الإيطالي كما أنّ ميلان مهتم بالحصول على خدماته.

وقال الكرواتي في تصريحات صحفية: "سوف أبقى هنا دائمًا إذ احتاجوا لي، وسوف أقدم أكثر من 100% من مستواي حينما تسمح لي الفرصة بالمشاركة".

وتابع: "قضيت 6 سنوات في ليفربول ومررنا بأيام صعبة وأيام رائعة وعلى كل الأحوال أنا في حال جيد".

صاحب الـ 30 عامًا أشار إلى إنّه سوف ينتظر إلى الصيف المقبل ليرى ما الذي يحتاج إلى القيام به موضحًا أنّه حاول في الفترة التحضيرية أنّ يؤكد على إمكانياته ولكنه لم يحصل على دقائق لعب كافية.

وأردف: "الفريق يحتاج إلى الاستفادة من الأسماء المتاحة وشاهدنا ما حدث في مباراة مانشستر يونايتد حينما شارك تشامبرلين وكيتا وآدم لالانا وصنعوا الفارق".

واختتم: "أنا سعيد لآدم كثيرًا لأنّه نجح في العودة من الإصابة وقدّم مستوى مميز ضد مانشستر".

جدير بالذكر أنّ لوفرين لم يشارك سوى في 3 مباريات فقط خلال الموسم الجاري.