لوفتوس تشيك: تعرضت إلى انتكاسات في إصابتي ولكني قريب من العودة الآن

لاعب تشيلسي المصاب أصبح قريباً للغاية من المشاركة مع البلوز من جديد

أعلن لوفتوس تشيك، لاعب تشيلسي الإنجليزي أنه أصبح قريباً جداً من العودة إلى فريقه، مشيراً إلى أنه تعافى من إصابته.

وتعرض تشيك إلى إصابة قوية في نهاية الموسم الماضي، أبعدته عن الملاعب قرابة الستة أشهر.

وقال اللاعب صاحب الـ 23 عاماً في تصريحات صحفية: "الأمور تسير بشكل جيد حول عودتي من جديد للملاعب".

وتابع: "لقد مر وقت طويل على إصابتي، ولكن تعرض لبعض الانتكاسات، ولكني الآن قريب من العودة إلى الملاعب".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "الآن أنا أركض وأتحرك بشكل طبيعي، لا أستطيع الانتظار للعودة إلى المشاركة مع الفريق من جديد".

جدير بالذكر أن تشيك الموسم الماضي، قدم مستويات رائعة تحت قيادة ماوريسيو ساري، ومن المتوقع أن يحصل على فرصة تحت قيادة لامبارد هذا الموسم.