لوشيسكو يهاجم حكم لقاء الهلال والفيصلي .. ويتحدث عن سبب "طرده"

الهلال حقق فوزًا صعبًا على الفيصلي بالدوري السعودي

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن طرده في مباراة فريقه أمام الفيصلي التي انتهت بفوزه ضمن منافسات دوري المحترفين.

الهلال حقق الفوز بشق الأنفس على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة، حيث يتبقى له فوزًا حيدًا من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي.

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وقال لوشيسكو في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية، عقب اللقاء: "لم أوجه أي حديث للحكم مسيء، وإدارته للمباراة كانت بشكل خاطيء".

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وأضاف المدرب الروماني: "شكل ضغطًا كبيرًا على لاعبي الهلال في المباراة، ولنا ركلة جزاء غير محتسبة، وتعرضت للطرد ولم أفهم لماذا؟".

وتابع لوشيسكو تصريحاته: "الحكم لم يكن عادلًا بالنسبة للهلال، ولكن حققنا الفوز، وكارلوس إدواردو مثال يسير على خطاه اللاعبين وأتمنى له التوفيق".

الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة، وخلفه النصر برصيد 57 نقطة ويتبقى جولتين 3 جولات فقط في الدوري السعودي.