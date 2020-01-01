لوشيسكو ينتظر موقف علي البليهي قبل مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو

أجرى اللاعب عملية جراحية عقب عودة الفريق إلى الرياض

ينتظر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي نتيجة التقارير الطبي للاعب علي البليهي مدافع الفريق، والذي يُعاني من الإصابة.

البليهي كان قد تعرض لإصابة في يده بعد سقوط باب زجاجي عليه عقب نهاية مباراة الفريق أمام شهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، التي كسبها الهلال بهدفين مقابل لا شيء.

وأجرى اللاعب عملية جراحية عقب عودة الفريق إلى الرياض، بسبب هذه الإصابة التي تعرض لها بشكل مفاجئ في الإمارات.

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ويرغب رازفان في تحديد موقف اللاعب من إمكانية التواجد مع الفريق في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية أمام نادي الاتحاد والتي تُقام يوم السبت القادم ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت التقارير أن المدرب الروماني يرغب في معرفة وضع اللاعب من المباراة من أجل تحديد البديل في حالة غيابه، والذي على الأرجح سيكون زميله عبدالله الحافظ.

وتأكد غياب علي البليهي مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020.

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يُذكر أن بعثة الفريق ستغادر اليوم إلى دبي استعداداً للمواجهة، في الوقت الذي يتصدر الهلال مجموعته بعد فوزه الإثنين الماضي على حساب شهر خودرو الإيراني بهدفين نظيفين، بينما خسر شباب الأهلي مباراته أمام باختاكور الأوزبكي 2-1 في طشقند.