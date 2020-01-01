لوشيسكو يقرر إغلاق تدريبات الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي

الشهراني وعطيف يعودان لتدريبات الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال، عودة الثنائي ياسر الشهراني وعبد الله عطيف، للمشاركة رفقة زملائهم في تدريبات الفريق، قبل المغادرة إلى مدينة دبي الإماراتية، لمواجهة فريق شباب الأهلي دبي.

الهلال سيواجه شباب الأهلي دبي، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال آسيا.

وعاد الشهراني وعطيف، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق الأخيرة، بسبب تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية، ليصبحا جاهزان للمشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي.

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لاعبو الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفريق أمام الفيحاء، أدوا تدريبات استرجاعية، بينما أدى باقي اللاعبين تمارين عادية.

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الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بدأ التدريبات بتمارين فنية متنوعة، وبعدها طبق اللاعبين عددًا من الجمل التكتيكية، قبل فرض مناورة على جزء من الملعب.

وقرر الجهاز الفني لفريق الهلال، إغلاق التدريبات يوم السبت، قبل السفر إلى الإمارات، لمواجهة شباب الأهلي دبي يوم الإثنين المقبل.