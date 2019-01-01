لوشيسكو يفرض السرية على الهلال.. والبليهي يقترب من الدفاع

الهلال يستعد لأوراوا الياباني في نهائي آسيا

​كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي فرض السرية على معسكر الزعيم خلال الساعات القليلة الماضية قبل مواجهة أوراوا الياباني.

ويستضيف الهلال نظيره أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا السبت، على ملعب "جامعة الملك سعود"، وعينه على تحقيق نتيجة تريحه قبل مواجهة الإياب في اليابان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن لوشيسكو أصر على فرض طوق من السرية على التحضيرات النهائية للفريق خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الوصول إلى هدفه.

وأشارت الصحيفة أن لوشيسكو أجرى تقسيمة أمس في المران الرئيسي على الملعب بشكل كامل، وأوضح خلالها لبعض اللاعبين بعض الجمل التكتيكية على رأسهم محمد كنو لاعب خط الوسط.

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وأوضحت التقارير أن لوشيسكو أعطى تعليمات لعلي البليهي للتواجد بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، خلال المباراة المقبلة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في لقاء المصير.