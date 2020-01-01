لوشيسكو يعلن تشكيل الهلال أمام باختاكور بدون حارس ثانٍ

الهلال في مهمة صعبة أمام باختاكور الأوزبكي

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بعد قليل.

ويوجد داخل صفوف فريق الهلال، 11 حالة إصابة بفيروس كورونا، بواقع 10 لاعبين بجانب سعود كريري إداري الفريق، حيث يوجد بينهم 3 حراس مرمى.

المزيد من الفرق

وتبقى عبدالله المعيوف فقط من حراس الفريق، وهو يحرس مرمى الهلال أمام باختاكور الأوزبكي في اللقاء الذي سينطلق في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: علي آل بليهي – محمد جحفلي – جانج هيون سو – أمير كردي

الوسط الدفاعي: ناصر الدوسري – محمد كنو

الوسط الهجومي: أندريه كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري

الهجوم: بافيتمبي جوميس

وجاءت مقاعد البدلاء خالية من حارس مرمى وهم:

مدالله العليان – هتان باهبري – متعب المفرج – منصور البيشي – محمد الكنيدري