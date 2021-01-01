لوشيسكو يتمسك باستمرار باهبري ويرفض رحيله عن الهلال

باهبري سيستمر مع الهلال حتى نهاية الموسم

تمسك المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، بلاعبه هتان باهبري، وذلك خلال اجتماعه بإدارة الكرة بناديه، لتحديد احتياجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتلقى باهبري العديد من العروض خلال الفترة الماضية، سواء من أندية إماراتية، أو أندية سعودية كانت ترغب في التعاقد معه، أبرزها من الشباب الذي كان يريد استعادة خدماته من جديد.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن رازفان أبلغ إدارة الكرة بحاجة الفريق لخدمات باهبري الفنية، ليغلق الطريق على الأندية الإماراتية والسعودية التي كانت تريد ضمه.

وبذلك يواصل باهبري مشوراه مع نادي الهلال خلال الموسم الحالي، لمساعدة الفريق في المنافسة على البطولات، أبرزها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

وتوج باهبري مع الهلال ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2020، كما توج أيضًا ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وشارك في كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد هتان باهبري مطلع فبراير 2022، حيث يدخل الفترة الحرة مع بداية شهر أغسطس المقبل، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه.