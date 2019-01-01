لوشيسكو يتحدث عن الفوز على التعاون.. وموقف عطيف وجيوفينكو وكاريلو

الهلال ينتظر مواجهة قوية أمام السد في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث رزافان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن الفوز على التعاون، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو بعد اللقاء في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة صعبة أمام فريق قوي خاصًة على الصعيد الهجومي الذين يمتلكون فيه لاعبين رائعين".

وأضاف: "أرحت بعض اللاعبين، فهم يحتاجوا الكثير من الراحة بدنيًا وذهنيًا لدينا منافسات قوية خلال الفترة المقبلة بالموسم".

وتابع مدرب الهلال: "عبدالله عطيف عاد للتدريبات الجماعية منذ يومين، ولكن لا أريد أن أجازف به في وقت مبكر، وننتظر عودة سلمان الفرج".

إقرأ أيضًا - فيديو - الهلال يخطف الفوز أمام التعاون بـ"النيران الصديقة"

واختتم لوشيسكو تصريحاته: "جوفينكو وكاريلو سيكونا جاهزين للمباراة القادمة أمام السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

وتصدر الهلال ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة.