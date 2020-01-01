لوشيسكو يتحدث عن التعادل أمام أبها .. وطلب خاص بتقنية الفيديو

الهلال تعادل أمام أبها إيجابيًا

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، عن التعادل أمام أبها بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت اليوم الخميس.

الهلال فشل في المباراة الثانية بالدوري في تحقيق الفوز، بالتعادل أمام أبها، حيث كان حقق الفوز بصعوبة على العين في الجولة الأولى.

وقال لوشيسكو في تصريحات لقناة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس: "دائمًا نجد تتضيق مساحات أمامنا من جميع الفرق، ومن بعد ذلك استغلال الكرات المرتدة من أجل التهديف".

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وأضاف الروماني: "بعض اللاعبين غير جاهزين بشكل كامل، لم يخض بعضهم سوى 3 تمارين فقط، وأمامنا الكثير لنقدمه خلال المرحلة المقبلة".

وتابع لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "يجب توحيد قوانين العودة إلى تقنية الفيديو من قبل لجنة الحكام، وكرة الهدف التي سجل في مرمانا بركلة جزاء، هي رمية تماس لصالحنا".

الهلال ارتفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بالفوز على العين في الجولة الأولى، والتعادل بهدف لكل فريق في الثانية.