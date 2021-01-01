لوشيسكو يتحدث عن استبعاد آسيا وعلاقته بـ "بن نافل" والظلم التحكيمي للهلال

لوشيسكو رحل مؤخرًا عن الهلال بسبب تراجع مستوى النتائج

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال السعودي، عن فترته مع الزعيم وأوضح أبرز محطات في مسيرته مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

لوشيسكو توج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتراجع الأداء بشكل كبير خلال الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "في المرمى" عبر فضائية "العربية": "عدت إلى السعودية في الوقت الحالي من أجل الاجتماع مع رئيسي فهد بن نافل، وستظل تربطني به علاقة جيدة للغاية دائمًا، وكنت أتوقع الإقالة وهذا ثمن الإنجازات التي حققتها مع الهلال".

وأضاف المدرب الروماني في تصريحاته: "كان هناك إحباط كبير للغاية بين اللاعبين بعد الاستبعاد من دوري أبطال آسيا، وهو قرار غير منصف وكان من الممكن أن نؤجل المباريات المتبقية، لكننا عدنا إلى الرياض بعد إصابات كورونا، وكان هناك بعض اللاعبين الذين لم يستطيعوا العودة إلى التدريبات".

وتابع لوشيسكو في تصريحاته قائلًا: "لم يحصل اللاعبون على الاستراحة الكافية بسبب المنافسات التي كانت تنتظرنا وقتها، وكانت فترة صعبة للغاية وهذا سبب هبوط الأداء في ديسمبر ويناير بعد ذلك".

وأردف المدير الفني السابق للهلال: "تواصل معي بن نافل عقب لقاء ضمك، وأكد أنه يجب أن يتخذ قرار الإقالة، أبلغته أن الوضع صعب للغاية وأنه أتفهم قراره، وقبولي كان بالكثير من الحزن".

وعن هجومه أكثر من مرة على الحكام وقت تواجده مع الهلال، قال: "أسف على سلوكي تجاه بعض الحكام في المباريات، ولكنهم كان يتخذوا القرار ضد الهلال لرفع الضغوط عنهم في حال وجود بعض الشك في الحالة التحكيمية، وهناك أطراف أخرى تضغط على الحكام".

رازفان لوشيسكو: 🗣️



"كنت اتوقع رحيلي عن الهلال وهذا الثمن كنت سأدفعه بسبب الانجازات التي حققتها، فترتي مع الزعيم كانت صعبة وطويلة"☹️ pic.twitter.com/T6rHdryaBR — موقع جول السعودي (@GoalSA) April 1, 2021

وتابع لوشيسكو: "الهلال يشبه يوفنتوس وبايرن ميونخ لأنه يتعرض للهجوم بسبب انتصاراته وأعتذر مرة أخرى عن سلوكي إذا جرحت أي شخص".

واختتم الروماني تصريحاته قائلًا: "أفضل ليلة في حياتي هي وقت التتويج بدوري أبطال آسيا، والمملكة العربية السعودية ستظل في قلبي دائمًا".

لوشيسكو تولى تدريب الهلال منذ يوليو 2019 حتى فبراير 2021، حيث خاض مع الفريق 72 لقاء حقق الفوز في 46 لقاء وتعادل في 15 وتلقى 11 هزئمة، وحقق لقبي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين.