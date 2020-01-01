لوشيسكو يتحدث عن أزمته مع القحطاني.. والفوز على الفيحاء

الهلال يسعى لمواصلة صدارة الدوري السعودي

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن الفوز على الفيحاء بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري.

الهلال خطف فوزًا هامًا بهدف دون رد، أمام الفيحاء عزز صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الفيحاء.

الزعيم خطف الصدارة من النصر خلال الجولات الأخيرة من عمر النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال لوشيسكو في تصريحات عقب المباراة: "لا يوجد أزمة مع عبدالكريم القحطاني، مشهد سريع ومر بسوء فهم بيني وبينه وهذه الأمور تحدث دائمًا".

وتابع المدير الفني للهلال: "نحن في صدارة الترتيب، ولقاء الفيحاء لم يكن سهل وكنا نعرف ذلك جيدًا، خاصًة أنهم مميزين للغاية على ملعبهم".

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وأردف لوشيسكو في تصريحاته: "تنتظرنا مباراة قوية أمام شباب الأهلي في دبي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل نسعى لتحقيق الفوز خاصًة بعد الانتصار في الجولة الأولى".

وكان الهلال قد حقق الفوز على خودرو الإيراني في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.