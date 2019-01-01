لوشيسكو يؤجل الكشف عن المدافع الثاني في مواجهة أوراوا الياباني

لوشيسكو يحضر لمواجهة نهائي آسيا من أجل اللقب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن خطة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل على ملعب "جامعة الملك سعود".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن لوشيسكو لم يكشف حتى هذه اللحظة من هو المدافع الثاني بجانب هيون سو الكوري، الذي سيخوضا اللقاء.

وأشارت الصحيفة أن لوشيسكو مازال متكتم على الاسم الثاني في دفاع الهلال أثناء مواجهة الفريق الياباني في ذهاب نهائي البطولة الغالية.

إقرأ أيضًا - الهلال ونهائي الآسيوية - 4 مكاسب للزعيم في حالة التتويج باللقب

وأشارت التقارير أن لوشيسكو سيختار واحدًا من الثلاثي علي البليهي وعبدالله الحفاظ ومحمد جحفلي خلال المواجهة من أجل غلق الدفاعات أمام أوراوا.

ويسعى الهلال لتحقيق اللقب الغائب عن قلعة الزعيم منذ نسخة 1999 – 2000، والحصول على اللقب الثالث في تاريخه.