لوشيسكو: نحاول التغلب على الإصابات والضغط بالروح والرغبة في النجاح

لوشيسكو يتحدث عن الصعوبات التي تواجهه مع الهلال.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن فريقه يعاني من الغيابات قبل مواجهة الوحدة، بسبب الإصابات.

الهلال سيواجه الوحدة مساء السبت، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب "محيط الرعب".

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هناك أمر يقلقني قبل مواجهة الوحدة، وهو غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة، أبرزهم هيون سوو، وسالم الدوسري وسلمان الفرج ونواف العابد".

المدرب الروماني تابع: "أكبر مشكلتين تواجهني في الهلال، الإصابات وضغط المباريات، التي نحاول أن نتغلب عليها بالروح والرغبة في تحقيق الانتصارات والنجاح".

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رازفان أردف: "الوحدة فريق قوي، وتواجده في المركز الثالث دليل على كلامي، حيث يمتلك مدرب مميز ولاعبين رائعين".

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز على الوحدة، من أجل التساوي مع النصر المتصدر بـ 30 نقطة، حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 27 نقطة.