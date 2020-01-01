لوشيسكو: لن أرحل عن السعودية وحزين لعدم التأهل لنهائي المونديال

رازفان لوشيسكو كان يتمنى التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على أنه لا يريد الرحيل عن المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي، مبديًا سعادته رفقة الزعيم.

لوشيسكو قال خلال تصريحات لصحيفة "ديجي سبورت" الرومانية: "المملكة بها كرة قدم ممتعة ورائعة، ولدينا الحق في ضم 7 لاعبين أجانب، ويتم إنفاق أموال كثيرة على اللاعبين والمدربين".

المدرب الروماني تابع: "الهلال أظهر أنه بإمكانه مجابهة فريق مثل فلامنجو البرازيلي، وحزين لعدم التأهل إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية".

رازفان أردف: "رغم حزني لعدم التأهل إلى النهائي، إلا وأنني على يقين بالأمور الإيجابية العديدة، بعد ما قدمناه خلال مونديال الأندية".

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المدير الفني للهلال واصل: "أشعر بأن الأمور رائعة هنا في السعودية، وأنا سعيد للغاية بلقب دوري أبطال آسيا الذي حققناه".

وحقق الهلال رفقة لوشيسكو لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد الفوز على فريق أوراوا ريد الياباني، في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.