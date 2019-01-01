لوشيسكو: كنا نستحق الفوز أمام مونتيري.. وأهدرنا فرص حاسمة

الهلال حصل على المركز الرابع في كأس العالم للأندية

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن سبب الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية.

الهلال أهدر فرصة التتويج بالمركز الثالث في ترتيب كأس العالم للأندية المقامة في قطر، لصالح مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

وفسر لوشيسكو عدم حسم الهلال المباراة في الوقت الأصلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الهلال ومونتيري المكسيكي بهدفين لكل فريق.

وقال لوشيسكو عقب اللقاء في تصريحات تلفزيونية: "شكلنا ضغط كبير على مونتيري، وكنا الأفضل في الكثير من فترات المباراة ولكن لم نوفق في حسم النتيجة".

وأضاف: "كنا نستحق الفوز لأننا خلقنا الكثير من الفرص، حتى عندما واجهنا صعوبات تغلبنا عليها أثناء أوقات اللقاء، ولكن الأفضلية كانت لنا".

إقرأ أيضًا - الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

وتابع المدرب الروماني: "الإرادة كانت لدى لاعبي الهلال واضحة للغاية ولكن لم نستغل الفرص التي اتيحت لنا وكانت حاسمة للنتيجة، وكانت مباراة رائعة".

وكان الهلال قد واجه مونتيري في لقاء تحديد المركز الثالث، بعد خسارته نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي والذي سيواجه ليفربول في نهائي الكأس.