لوشيسكو : سعيد بالتواجد مع الهلال في مونديال الأندية وسنظهر بشكل جيد

سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية الهامة

عبر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي عن سعادته بتواجد فريقه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وعند وصول الزعيم إلى الدوحة قال رازفان في تصريحاته : "أنا فخور بوجودي هنا للمشاركة مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سنكون بين أفضل الفرق في العالم ونتنافس مع أبطال الاتحادات القارية الستة".

المدرب الروماني واصل تصريحاته : "سنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل جيد في هذه البطولة الدولية الهامة، وقد أعددنا جيداً لبلوغ هدفنا المنشود".

وكان الفريق الهلالي قد وصل أمس إلى قطر من أجل المشاركة في مونديال الأندية، بصفته بطلاً للقارة الآسيوية عقب التتويج بلقب 2019.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث سيلاقي نادي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

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وسيواجه الفائز من الفريقين في قبل النهائي فريق فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.