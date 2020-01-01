لوشيسكو يكشف سلبية الهلال أمام الأهلي وسبب عدم البدء بجيوفينكو

المدرب يتحدث بعد الفوز المهم على الأهلي

أبدى رازفان لوشيسكو سعادته بانتصار الهلال على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري السعودي والتي أقيمت مساء أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الهلال بانتصاره 3-1 على ضيفه هدد صدارة النصر لجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ بات على بُعد نقطتين فقط من المتصدر مع مباراة مؤجلة سيخوضها يوم 20 يناير الجاري أمام الفيصلي.

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لوشيسكو أكد أن فريقه استحق الفوز نظرًا لأدائه الممتاز خلال المباراة وسيطرته الكاملة على الملعب، مضيفًا "لعبنا مباراة قوية، استحوذنا على الكرة وسيطرنا على مجريات اللقاء".

المدرب الروماني كشف عن سلبية ظهرت في أداء الهلال خلال المباراة، بقوله "واجهنا مشكلة في التحول من الدفاع للهجوم، خاصة مع امتلاك الأهلي لرباعي خطير في المقدمة، كما عانى الفريقان من الإرهاق واتضح هذا جليًا في الشوط الثاني".

"جميع المباريات في الدوري مهمة، لا توجد مباراة أهم من الأخرى، نحن نخوض كل 3 أيام مباراة وهذا أمر لا يمكن لأفضل لاعب في العالم أن يتحمله، لهذا لابد من اتباع نظام المداورة بين اللاعبين".

وأتم موضحًا سبب غياب سيباستيان جيوفينكو عن التشكيل الأساسي "جيوفينكو لعب آخر 5 مباريات مع الهلال، وذلك يتضمن أشواطًا إضافية أمام الفيصلي في لقاء الكأس، لذا فضلت أن أدفع به في الشوط الثاني ليكون أكثر نشاطًا".