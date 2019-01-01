بعد التتويج الآسيوي - لوشيسكو يحاضر المدربين السعوديين

المدرب الروماني يحاضر المدربين السعوديين

أعلن اتحاد الكرة السعودي، عن إقامة محاضرة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، وذلك بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا.

اتحاد الكرة السعودي، وضع برنامج تعليميًا مستمرًا، بهدف تطوير المدربين الوطنيين، بإشراف لجنة فنية، حيث يحاضر فيها دائمًا مدربين محترفين.

الاتحاد السعودي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إقامة محاضرة لوشيسكو، في قاعة المؤتمرات الصحفية في مقره، في الرابعة عصرًا.

محاضرة لوشيسكو ستتناول العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى بعض الأسئلة والنقاش.

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جاء ذلك بعد تتويج لوشيسكو مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق أوراوا ريد الياباني، في النهائي القاري.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في النهائي.

ويسعى الاتحاد السعودي للاستفادة من خبرات المدرب الروماني، خلال المحاضرات للمدربين الوطنيين.